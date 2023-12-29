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    Atina'dan Londra'ya yeni teklif, 'Heykelleri verin bize, sergiler açalım size!'

    İngiltere ile Yunanistan arasında yıllardır devam eden Elgin Mermerleri krizinde yeni çözüm arayışları…

    Atina&#039;dan Londra&#039;ya yeni teklif, &#039;Heykelleri verin bize, sergiler açalım size!&#039;
    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkesinden kaçırılan antik eserleri geçen ay geri isteyen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le görüşmesini iptal etmiş, diplomatik kriz çıkmıştı. Bu defa Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, antik heykellerin Atina’ya iade edilmesi hâlinde Londra’ya British Museum’daki “boşluğu dolduracak” başka eserler gönderme teklifinde bulundu. İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Lina Mendoni, “Heykellerin Atina’da tekrar bir araya getirilmesi durumunda, boşluğu dolduracak önemli antikalardan oluşan dönüşümlü sergiler düzenlemeye hazırız” ifadelerini kullandı. İngilizlerin bu teklife nasıl cevap vereceği merak mevzuu oldu. 

    İngiliz Büyükelçi Thomas Bruce tarafından 1800’lü yılların başında Atina’daki Parthenon tapınağından kaçırılan Elgin Mermerleri, uzun yıllardır Yunanistan ile İngiltere arasında diplomatik sıkıntılara yol açıyor.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Elgin Mermerleri
    Haberler > Kültür - Sanat > Atina'dan Londra'ya yeni teklif, 'Heykelleri verin bize, sergiler açalım size!'
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