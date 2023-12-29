Atina'dan Londra'ya yeni teklif, 'Heykelleri verin bize, sergiler açalım size!'

29 Aralık 2023 02:13 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 02:15

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkesinden kaçırılan antik eserleri geçen ay geri isteyen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le görüşmesini iptal etmiş, diplomatik kriz çıkmıştı. Bu defa Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, antik heykellerin Atina’ya iade edilmesi hâlinde Londra’ya British Museum’daki “boşluğu dolduracak” başka eserler gönderme teklifinde bulundu. İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Lina Mendoni, “Heykellerin Atina’da tekrar bir araya getirilmesi durumunda, boşluğu dolduracak önemli antikalardan oluşan dönüşümlü sergiler düzenlemeye hazırız” ifadelerini kullandı. İngilizlerin bu teklife nasıl cevap vereceği merak mevzuu oldu.

İngiliz Büyükelçi Thomas Bruce tarafından 1800’lü yılların başında Atina’daki Parthenon tapınağından kaçırılan Elgin Mermerleri, uzun yıllardır Yunanistan ile İngiltere arasında diplomatik sıkıntılara yol açıyor.