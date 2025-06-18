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Bakan Ersoy: Cemil Meriç bize kendimizi hatırlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bakan Ersoy: Cemil Meriç bize kendimizi hatırlattı
Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Usta yazar Cemil Meriç, 38. vefat yılı münasebetiyle yâd edildi.

AK Parti Kültür Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen anma programına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,  AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Âlâ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, milletvekilleri ve akademisyenler katıldı.

Burada konuşan Bakan Ersoy, birçok araştırmacının Doğu’nun bilgeliği ve derinliğinden Cemil Meriç külliyatı sayesinde haberdar olunduğunu kaydederek “Medeniyet mirasımızdan yeterince nasiplenememiş aydınların içinde bulunduğu durumun vahametini ülkemizde en açık şekilde ifade eden isimlerin başında Meriç gelmektedir” dedi.

Bakan Ersoy, Meriç’in kaleme aldığı “Bu Ülke” eserine de değinerek, şunları kaydetti: Evet, Bu Ülke, dışarıya adım atarken her daim bir evimiz olduğunu aklımızda tutarak hareket etmemiz gerektiğini bize hatırlatmıştır. Cemil Meriç, bize evimizi, yani kendimizi, kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi hatırlatmıştır. 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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