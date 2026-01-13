"Tıp ve Kültür-Sanat Sempozyumu", bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu’nda başlayacak. Emine Erdoğan’ın katılacağı sempozyumda, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Prof. Dr. İskender Pala konuşma yapacak. İki gün sürecek etkinlikte, tıp ile kültür ve sanatın iyileştirici yönü insan merkezli bir bakışla ele alınacak.

Tarihî tıp kültürümüz ve sanatın çok yönlü iyileştirici gücünün birlikte ele alınacağı "Tıp ve Kültür-Sanat Sempozyumu" bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu’nda kapılarını açacak.

Emine Erdoğan’ın da iştirak edeceği sempozyumda Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala da konuşma yapacak.

Farklı akademisyenlerin katılacağı faaliyette sağlığın özüne insan, kültür ve sanat yerleştirilecek. İki gün boyunca devam edecek sempozyumda “Tıbbın Kültürel Temelleri ve Şifa Mekânları”, “Türk Tıbbı ve Sanat”, “Geleceğin Şifası: İnsan, Teknoloji ve Bütüncül Sağlık”, “Doğanın Bilgeliği”, “Şifanın Beşerî ve Sanatsal Boyutu: Anlatılar”, “Anlam ve İyileşme”, “Şifanın Ritmi: Sanat Terapi” ve “İş Yerinde İyilik Hâli” başlıklarını taşıyan oturumlar yer alacak.

