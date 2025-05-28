Çevredeki atıklar bizi anlatıyor! Tabiattan toplanan poşetler eserlere dönüştü

Sanatçı ve tasarımcı Ruken Adıbelli, müzisyen eşinin sayesinde tabiatla iç içe bir hayat sürmeye başlamış. Ancak yeşil ve mavinin içerisinde sık sık gördüğü atıklar giderek onu daha çok rahatsız ederek sanatına yön vermiş. Ailesiyle birlikte tabiattan topladığı çöpler arasındaki rengârenk poşetler ise hem fırçası hem de boyası olmuş...

MURAT ÖZTEKİN - Üç senedir poşet atıklarla etrafındaki kişileri resmeden sanatçı Adıbelli’nin bu eserlerinden meydana gelen “Plastik Reformasyon” sergisi, İstanbul’daki Yapı Kredi bomontiada’da görülebiliyor. Farklı simaların yer aldığı sergi, çevre problemlerindeki insan faktörüne vurgu yapıyor.

Sergi hakkında Türkiye gazetesinin sorularına cevap veren Adıbelli, “Yıllar önce doğa araştırmacısı eşimin yer aldığı Fungistanbul grubuyla birlikte tabiatla bir bağ oluşturduk. Tabiatla fazlasıyla haşır neşir olunca çevre problemlerinin farkına daha iyi varmaya başladım. Fungistanbul 2020 yılında atık malzemelerle müzik yapmaya başladı. Ben de onlar için atık malzemelerden kostümler ürettim. Daha sonra çevreden topladığım atıklarla sanat eserlerine imza atabileceğimi gördüm. Bunlar arasında resme en uygun olanı poşetlerdi. Zaten çevrede de en çok karşıma çıkan atık poşetler oldu. Böylece renk renk poşetlerle boyaya ihtiyaç duymadan eserler ortaya çıkardım” diyor.

KÖTÜ MANZARAYLA YÜZLEŞELİM

Eserlerinde tanıdıklarının yanı sıra hayalî kişilerin portrelerine ve hayvan figürlerine yer verdiğini kaydeden sanatçı Adıbelli “Resimlerimle doğaya atılan poşetlerin aslında bizi anlattığını göstermek istedim. Çevredeki çöplerin kaynağı biziz. Kendimizle ve tabiattaki kötü manzaralarla yüzleşelim istiyorum” diye konuşuyor.

Parex’in destekleriyle açılan “Plastik Reformasyon” sergisi, 1 Haziran’a kadar, İstanbul’daki Yapı Kredi bomontiada’da açık kalacak.