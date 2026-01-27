Araştırmacı-yazar Muhammed Ruzubay'ın kaleme aldığı ve Pamir Kırgızlarının kültürel varlığını ve mücadelesini kayıt altına alan "Türk Dünyası’nın Altın Halkası: Pamir Kırgızları" adlı eseri Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreterliğinin ev sahipliğinde tanıtıldı.

TÜRKSOY'da gerçekleşen programa, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Aybek Akayev, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Türkiye-Kazakistan Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Ali Cevheri, 23. Dönem MHP Ankara Milletvekili Müjdat Kayayerli, Eski Bişkek Büyükelçisi Metin Kılıç, Van Kırgızlarının yetiştirdiği bilim insanlarından Rahmankul Han'ın torunu, Öğretim Görevlisi Abdulmukaddes başta olmak üzere; Kazakistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler, kültür insanları ve Pamir Kırgızlarından önemli temsilciler katıldı.

RUZUBAY'A TEŞEKKÜR

Programın açılışında konuşan TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Türk Dünyası’nın kültürel hafızasını geleceğe taşımanın önemine vurgu yaptı. Raev, yazar Muhammed Ruzubay'ı tebrik etti.

Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Ayberk Akayev, Büyükelçi adına yaptığı konuşmada, kitabın Pamir Kırgızları hakkındaki bilgi eksikliğini gidermeye yönelik çok kıymetli bir kaynak olduğunu ifade etti.

Eski Bişkek Büyükelçisi Metin Kılıç yaptığı değerlendirmede, Türk Dünyası kültürel entegrasyonunda stratejik planlama ve kurumsal destek ihtiyacına dikkat çekerek bu tür çalışmaların desteklenmesinin önemini vurguladı.

23. Dönem MHP Ankara Milletvekili Müjdat Kayayerli, yazarın uzun soluklu ve özverili çalışmasını takdirle karşıladığını belirterek, Pamir coğrafyasının ve dil zenginliğinin araştırılmasının gerekliliğine işaret etti.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Türkiye-Kazakistan Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Ali Cevheri ise konuşmasında, Türk dünyasının kültürel olarak yeniden bir araya gelmesinin öneminden bahsederek, tarih şuuruna sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Protokol konuşmalarının ardından gerçekleştirilen kurdela kesimi ile kitabın tanıtımı tamamlandı. Akabinde düzenlenen panelde; yazar Muhammed Ruzubay, Prof. Dr. Çetin Pekacar ve Rahmankul Han'ın torunu Abdulmukaddes Kutlu, Pamir Kırgızlarının tarihi, kültürü ve kitabın ortaya çıkış sürecine dair bilgiler paylaştı.

Program, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev'in yazar Muhammed Ruzubay'a çapan kalpak hil'ati ve "Toktogul Madalyası", panelistlere teşekkür belgeleri takdim etmesi ve Pamir Kırgızlarına özgü müzik dinletisi ile sona erdi.

"Türk Dünyasının Altın Halkası: Pamir Kırgızları" kitabı, dünyanın çatısı olarak adlandırılan Pamir platosunda yaşayan Kırgızların kökeni, tarihi, kültürü, sosyal yapısı ve etnografik özelliklerini sistematik bir şekilde ele alıyor.

