Dünyanın vicdanı Kudüs! Enstantanelerle Filistin hikâyeleri

6 Aralık 2023 05:17 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 05:19

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Gazze’de devam eden insanlık dramına sanat dünyası dikkat çekiyor... Esenler Belediyesi tarafından “İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze” başlığıyla faaliyetler düzenledi. Önceki akşam Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezinde Nurettin Boydak’ın fotoğraflarından meydana gelen “Dünyanın Vicdanı Kudüs” sergisi de sanatseverlere sunuldu.



DRAM YENİ DEĞİL



2018 yılından bu yana aralıklarla gittiği Filistin coğrafyasında çektiği enstantanelerden oluşan serginin arka planını anlatan fotoğraf sanatçısı Boydak “Filistin coğrafyası zor zamanlardan geçiyor. Gazze’de son birkaç aydaki olaylar neticesinde zulmü ve terörü hep görüyoruz. Ancak Filistin halkının yaşadığı sıkıntılar yeni değil. Ben de beş sene boyunca gittiğim ülkede Filistinlilerin maruz kaldığı zulme bizzat şahitlik ettim, evlerinden çıkarılmak isteyen insanların yaşadıklarını dinledim. Bütün bunların yanında özellikle çocukların tek özgür kaldığı yerin Mescid-i Aksa olması hassaten dikkatimi çekti. Hepsi fotoğraf karelerime yansıdı” dedi.



Dünyada Filistin hakkında büyük bir farkındalık oluştuğunu vurgulayan Boydak “Son yaşanan dramın ardından herkesin Filistinlilerin arkasında yer alması, bu terörün yenilebileceğini ve dünyanın bir vicdanının olduğunu gösterdi. Ben de Filistinlilerle dayanışma adına fotoğraflarımı sunuyorum. Burada Mescid-i Aksa ve bölgesinde yaşayan insanların hayat hikâyeleri ile yaşadığı sıkıntıları anlatan bir sergi var” ifadelerini kullandı.



13 Aralık’a kadar açık kalacak sergide yaklaşık 40 fotoğrafın yanında Mescid-i Aksa’nın bahçesindeki kadim zeytin ağaçlarından alınan bir dal parçası da teşhir ediliyor.