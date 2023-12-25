25 Aralık 2023 03:13 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 03:17

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Filistin’in yaşayan en meşhur yazarı İbrahim Nasrallah’ın onur konuğu olarak katılacağı festivale, Türkiye’den de çok sayıda edebiyatçı iştirak edecek. Rami Kütüphanesinde misafirlerini ağırlayacak olan 15. İstanbul Edebiyat Festivali’nin açılış programı, yarın Sultanahmet Kızlarağası Medresesinde gerçekleşecek.

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından düzenlen festivale dair açıklamalarda bulunan Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı “Filistin’in Türk edebiyatında istenilen düzeyde çalışılmamış olması üzücü bir durum. Festival vesilesiyle bu konuya da dikkat çekeceğiz. Çünkü edebiyata mevzu olan ebediyete kalır. Türk edebiyatçılarının Filistin’e dair üretimde bulunmasını intifadanın bir parçası olarak görüyoruz. Filistin için ne yapabiliriz sorusunun en çok sorulduğu şu günlerde herkesin en iyi yaptığı şey ne ise o alanda harekete geçmesi gerekir diye düşünüyorum. Şair şiirini yazacak, romancı romanını, hikâyeci hikâyesini...” diye konuştu.

29 Aralık’a kadar devam edecek festivalde; söyleşiler, sergiler, film gösterimleri ve şiir dinletileri olacak.