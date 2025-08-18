Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eski TV ressamı yeniden sahnede! Bob Ross'un eserleri rekor kırıyor

Bob Ross’un eserleri rekor kırıyor. “Şuraya küçük mutlu ağaçlar çizelim” gibi ifadelerle hafızalara kazınan ve bir nesle TV ekranlarından resim sevgisi aşılayan Amerikalı sanatçı Bob Ross’un eserleri, sanat piyasasında büyük rağbet görmeye başladı.

MURAT ÖZTEKİN -“Şuraya küçük mutlu ağaçlar çizelim” gibi ifadelerle hafızalara kazınan ve bir nesle TV ekranlarından resim sevgisi aşılayan Amerikalı sanatçı Bob Ross’un eserleri, sanat piyasasında büyük rağbet görmeye başladı. Türkiye’de de uzun yıllar yayınlanan “Resim Sevinci” programıyla tanınan Ross’un (1942–1995) tabloları, yeni bir satış rekoru kırdı.

Artnet’in haberine göre, İngiltere’deki Bonhams müzayede evi, sanatçının 1990’ların başlarından kalma iki dağ ve göl manzarası tablosunu 114 bin dolar (yaklaşık 4,6 milyon TL) ve 95 bin dolar (yaklaşık 3,8 milyon TL) gibi fiyatlara sattı. Böylece eserler, tahminlerin iki katından fazla değere alıcı buldu.

Bu gelişmeler, programları hâlâ bazı TV kanallarında yayınlanan Ross’un, ölümünden sonra yeniden popülerleştiğini gösteriyor.

Neymar yıkıldı, gözyaşlarını tutamadı! Kendi sahalarında tarihi fark yedilerİstanbul Ümraniye'de tüyler ürperten olay: Genç kadını sokak ortasında satırla vahşice katletti!
