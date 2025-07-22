Filistinli aktris Massri’den Türkiye’ye teşekkür: Halkım katledilirken bize dünyaları verdiniz!

MURAT ÖZTEKİN - TRT’nin düzenlediği 12 Punto 2025 önceki gece Feriye’de düzenlenen ödül töreniyle son buldu. Dünyanın farklı ülkelerinden sinemacıların buluştuğu gecede, jüri üyesi Filistinli oyuncu Yasmine Al Massri’nin yaptığı duygu dolu konuşma dikkat çekti.

Filistin’de bir insansızlaştırma yapıldığını söyleyen Massri “Halkım kendi kendine ölmüyor, iki yıldır soykırım yüzünden hayatlarını kaybediyor. Gazze’deki insanlar şu an açlıkla boğuşuyor ve yemek almak için sıraya girdiklerinde bile üzerlerine bomba yağıyor. Bu yüzden beni bedenimle ve oğlumla burada bulundurmanız çok şey ifade ediyor. Çünkü halkım farkında olunmak istiyor. Çok teşekkür ederim, bana dünyaları verdiniz” diye konuştu. Türk sanatçılara da seslenen Yasmine Al Massri “Sizi görüyorum ve seviyorum, harikasınız. Tutkunuzu hissettim. Hikâyelerinizle dünyayı fethetme hayalleriniz büyüleyici ve şaşırtıcı. Sizin metafor gücünüz bana umut veriyor. Ve TRT... Size ihtiyaç duyuyoruz, yaptığınızı yapmaya devam edin” ifadesini kullandı.