Türkiye’nin tek kültür mirası fuarı Heritage İstanbul, 1-4 Nisan’da Yenikapı Avrasya Fuar ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek. Bu yıl “İstanbul” temasıyla düzenlenecek fuar, restorasyon, kazı ve müzecilik çalışmalarının ele alınacağı konferanslar ve uluslararası konuşmacılarla dört gün boyunca kültürel mirasa odaklanacak.

MURAT ÖZTEKİN - Türkiye’nin ilk ve tek kültür mirası fuarı olan Heritage İstanbul için geri sayım başladı. Bu yıl dokuzuncu defa düzenlenecek fuar, 1-4 Nisan tarihleri arasında Yenikapı Avrasya Fuar ve Gösteri Merkezinde yapılacak.

Fuar dört gün boyunca farklı faaliyet serilerine ve konferanslara ev sahipliği yapacak. Bu yılki teması “İstanbul” olan fuardaki konferanslarda, dünyanın en önemli tarihî alanlarından biri olan Suriçi’ndeki restorasyon, kazı ve müzecilik çalışmaları ele alınacak.

İŞTE FUARDAKİ KONUŞMACILAR

Dünyanın tanınmış kurumlarından isimlerin iştirak edeceği fuardaki konferansın konuşmacıları arasında Hermitage Müzesi Genel Direktörü Prof. Mikhail Piotrovsky, Louvre Abu Dhabi Direktörü Manuel Rabate, Blue Shield Başkanı Prof. Peter Stone, Sharjah Miras Enstitüsü Başkanı Dr. Abdulaziz AlMusallam, Kolezyum Arkeoloji Parkı Direktörü Simone Quilici, Heykeltıraş Edoardo Tresoldi, Türk Kültürü ve Mirası Vakfı Genel Sekreteri Aktoty Raimkulova yer alıyor.

Bulgur Palas’ta düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Heritage Projeleri Kurucusu Osman Murat Akan, fuarın kültürel miras değerlerimizi de tanıtan bir organizasyon olduğunu kaydederek “Özel sektör firmalarını, kamu, sivil toplum kuruluşları ve akademik camiayı buluşturuyoruz. Bu dört alanın aktörleri birbiriyle temasa geçerek hem fuarın ticari ortamından yararlanıyorlar hem de ülkeye bir katma değer sağlayabiliyor” dedi.

