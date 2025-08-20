Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > İki yıldır yapılıyordu... 530 yıllık Tacettin İbrahim Paşa Camisi'nin takvimi belli oldu

İki yıldır yapılıyordu... 530 yıllık Tacettin İbrahim Paşa Camisi'nin takvimi belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İki yıldır yapılıyordu... 530 yıllık Tacettin İbrahim Paşa Camisi&#039;nin takvimi belli oldu
Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 530 yıllık Tacettin İbrahim Paşa Camisi’nin restorasyonunda yüzde 50’lik aşama kaydedildi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün kentte yürüttüğü tek yatırım projesi olan çalışma kapsamında bugüne kadar 4,7 milyon TL harcama yapıldı.

Toplam 19 milyon 395 bin TL bedelli projenin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

2023 yılı Şubat ayında başlayan çalışmaların ardından caminin kubbe, minare ve yapısal bölümlerinde aslına uygun yenilemeler gerçekleştiriliyor.

Projede fiziki gerçekleşme oranı yüzde 50’nin üzerine çıktı.

İki yıldır yapılıyordu... 530 yıllık Tacettin İbrahim Paşa Camisi'nin takvimi belli oldu - 1. Resim

TACETTİN İBRAHİM PAŞA CAMİSİ

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün resmi internet sitesindeki bilgilere göre cami, 23 Mayıs 1495 tarihli vakfiyesinden anlaşıldığı üzere Hacı Beyzade Mevlana Safiyyüddin oğlu İbrahim Paşa tarafından yaptırıldı.

Vakfiyede yapı "imaret" olarak tanımlanıyor ve tabhaneler, cami ve müştemilattan oluştuğu belirtiliyor.

1943 depreminde caminin mihrap önü kubbesi, son cemaat yeri ve minaresi tamamen yıkıldı.

1955’te mahalle sakinleri tarafından yapılan basit onarımın orijinale uygun olmaması nedeniyle Vakıflar tarafından 1989’da restorasyon çalışmaları başlatıldı. Günümüzde ise tarihi yapı, avlu ve tabhaneleriyle yeniden aslına uygun hale getirilmeye çalışılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ICRYPEX’in patronu Gökalp İçer ölüme götürmüştü: Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Efes’teki mutfak restore edilecek! Kültürel miras desteği - Kültür - SanatEfes’teki mutfak restore edilecek! Kültürel miras desteğiTarihi kalede çalışma var! Malazgirt’in sırları aydınlanacak - Kültür - SanatTarihi kalede çalışma var! Malazgirt’in sırları aydınlanacakDenizden çıkan Cicero’nun evi mi? Arkeologlar araştırıyor - Kültür - SanatDenizden çıkan Cicero’nun evi mi? Arkeologlar araştırıyorSonunda masaya geldiler! Spotify İstanbul'da ofis açacak - Kültür - SanatSonunda masaya geldiler! Spotify İstanbul'da ofis açacakYapay zekâ korsan kitabı canlandırıyor! Uzmanlar yayıncılıktaki karanlık tabloyu değerlendirdi - Kültür - SanatYapay zekâ apay zekâ korsanı körüklüyor! Peş peşe davalar...İranlı ressam Yakup Cem hayatını kaybetti - Kültür - SanatÜnlü ressam hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...