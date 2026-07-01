Ömrünü İslam bilim tarihine adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin, vefatının 8. yılında dualarla anıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sezgin'in yazma eser koleksiyonunun dijital erişime açıldığını hatırlatarak ilmi mirasının yaşatılacağını vurguladı.

Ömrünü İslam bilim tarihine adayan ve Müslümanların ilmî keşiflerini ortaya koyan Prof. Dr. Fuat Sezgin, dün sekizinci vefat yıl dönümünde yâd edildi.

Eserleriyle Batı’daki Orta Çağ’ın İslam dünyasında “Altın Çağ” olduğunu ispatlayan ve çeşitli mükâfatlara layık görülen Sezgin, Gülhane Parkındaki kabri başında yapılan törende dualarla anıldı.

Tören alanında Fatih Sultan Mehmed Vakıf Üniversitesi öğrencilerinin bilim tarihi sergisi de yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Prof. Dr. Sezgin’i sosyal medyada rahmetle andı.

Bakan Ersoy “Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonu”nu dijital erişime açtıklarını hatırlattı. Koleksiyonun tamamına Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının resmî internet sitesi “https://yek.gov.tr” üzerinden erişim sağlandığını aktaran Ersoy, Sezgin’in, ilme adanmış mirasını yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.

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