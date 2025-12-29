Azerbaycanlı usta ressam İbrahim Safi’nin 40 yıllık sanat serüvenini yansıtan “Safi Stanbul” retrospektif sergisi, İstanbul temalı 73 eseriyle Nusret Çolpan Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

MURAT ÖZTEKİN - Azerbaycanlı usta ressam İbrahim Safi’nin sanat yolculuğuna bir sergiyle ışık tutuluyor.

Nusret Çolpan Sanat Galerisi’nde devam eden “Safi Stanbul” retrospektif sergisi, 1983 yılında aramızdan ayrılan Safi’nin 40 yıllık sanat kariyerinden farklı eserleri bir araya getiriyor. 73 eserin beğeniye sunulduğu sergi, sanatçının İstanbul’a duyduğu sevgiyi, ışığa olan hassasiyetini ve hayat hikâyesinin bütün yönlerini görünür kılmayı hedefliyor.

12 koleksiyonerden alınan tablolarla hazırlanan sergide Suriçi’nin tarihî dokusundan Boğaziçi’nin eşsiz manzaralarına, İstanbul’un günlük hayatından kestilerden mabet tasvirlerine kadar birçok eser görülebiliyor. Böylece, sergi sanatseverlere İstanbul’un eski ruhunu da hatırlatıyor.

Fatih Belediyesi’nce düzenlenen sergide sanatçının hayatını aydınlatan fotoğraf, belge ve kataloglara da yer veriliyor. “Safi Stanbul” retrospektif sergisi, 13 Mart 2026 tarihine kadar Fatih’teki Nusret Çolpan Sanat Galerisi’nde görülebilecek.

