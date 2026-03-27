MURAT ÖZTEKİN - Cemaleddin Server Revnakoğlu'nun arşivini esas alan "Revnakoğlu'nun İstanbul'u: Suriçi'nden Boğaziçi'ne" eseri, 8 cilt hâlinde okura sunuldu.

Prof. Dr. Mustafa Koç tarafından yayına hazırlanan eserin tanıtım toplantısı, önceki akşam Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ayasofya Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Ketebe Yayınları tarafından yayınlanan çalışmada, hayatını İstanbul’un kültürel hafızasını kayıt altına almaya adayan yazarın arşivinden ilk defa yayınlanan belgeler ve görseller yer alıyor.

Eser, okuru İstanbul’un katmanlı dünyasında “karmaşık” bir yolculuğa çıkarıyor. Fatih’in tarihî dokusundan Üsküdar’ın manevi iklimine, Eyüpsultan’dan Beykoz’un tepelerine uzanan eser; geniş bir perspektif sunuyor. Prof. Koç “Revnakoğlu, şehir bütün mirasıyla toprağa girerken, insanı da enkazını da tek tek tespit etti. Bizim sevdiğimiz şehir ne yazık ki bir cesettir, ruhu yoktur. Revnakoğlu, o ruhu olan şehri bizlere anlatmış, taşımıştır” diyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası