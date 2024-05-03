Milyonlarca yılda oluşan peribacalarına hafriyat döktüler!

Gümüşhane'deki doğa harikası peribacaları yol inşaatında tahrip edildi. Üzerine hafriyat dökülen peribacalarının eski görüntüsünden eser kalmadı. Yöre sakinleri olaya isyan ederken yapıların kurtarılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Gökdere ve Nazlıçayır Köyleri başta olmak üzere birçok köye ulaşım sağlayan yol güzergahı üzerinde bulunan ve köy sakinleri tarafından da peribacaları olarak adlandırılan jeolojik oluşumlar hafriyat toprağı altında kaldı.

ArzularKabaköy Beldesi'nde faaliyet gösteren özel bir çimento fabrikası tarafından Nazlıçayır Köyü'nden çıkarılan hammaddeyi taşımak için önceki yıllarda yapılan yol kenarında bulunan peribacaları, yol inşaatından arda kalan hafriyatın yamaca dökülmesi nedeniyle tahrip edildi.

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YÖRE SAKİNLERİ İSYAN ETTİ

Keçideresi Jeolojik Oluşumları olarak da adlandırılan peribacalarının bir doğa harikası olduğunu ve yol inşaatı için yok edildiğini söyleyen yöre sakinleri ise yetkililere çağrıda bulundu.

Köylüler, milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgarın aşındırmasıyla ortaya çıkan yapıların kurtarılabilecek kısımlarının kurtarılmasını istiyor.