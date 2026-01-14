Tartışmalı restorasyon planı yüzünden bir kısmı kapalı olan Selimiye Camii’nde kurulan iskelenin büyük kısmı söküldü. Mabedin ramazan ayında tamamen açılması bekleniyor.

Hazırlayan: Murat Öztekin - Edirne’deki Mimar Sinan yadigârı Selimiye Camii, tartışmalara yol açan restorasyon projesinin durdurulmasından sonra kapılarını bütünüyle açıyor...

Sultan II. Selim devrinde inşa edilen mabedin ana kubbesini 16. asırdaki hâline döndürme iddiasıyla planlanan restorasyon, kamuoyundaki reaksiyondan sonra mahkeme kararıyla durdurulmuştu. Böylece, Selimiye’deki ana kubbe hat ve süslemelerinin mevcut hâliyle kalması fikri ağırlık kazandı.

RAMAZANIN İLK TERAVİHİNE YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Türkiye gazetesinin edindiği bilgilere göre Selimiye’de restorasyon için kurulan iskelenin yüzde 80’i söküldü. İskelenin ardından en alta kurulan ahşap platform da kaldırılarak halılar serilecek ve cami bütünüyle ibadete hazır hâle getirilecek. Çalışmaların sonlandırılmasının ardından tarihî caminin ramazan ayı içerisinde ibadete açılması bekleniyor. Selimiye’nin açılışının 19 Şubat’a rastlayan ilk teravih namazında denk getirilmesi planlanıyor.

Ancak Selimiye’nin restorasyonuna dair mahkeme safhasının uzun müddet sürebileceği düşünülüyor. Ana kubbelerin nihai durumunda mahkemenin vereceği karar etkili olacak.

