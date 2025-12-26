Hollywood’da hikâyeler tükenince kendini tiye alan yeniden çekimler artıyor! Popüler korku filmlerinden olan “Anaconda” da bu defa absürt bir komedi olarak geldi. Ancak eser, fazla gişeye yönelik!

MURAT ÖZTEKİN - Yönetmen Luis Llosa’nın 1997’de vizyona getirdiği “Anakonda”, bir belgesel ekibinin Amazonlarda dev bir yılanla yüzleşmesini işliyordu. Eleştirmenlerin tenkit ettiği ama gişede başarıyı yakalayan korku türündeki eser, Jennifer Lopez’in de beyazperdede parlamasını sağladı. Hâliyle bu kârlı hikâyenin -bazıları sinemaya taşınamayan- dört devam filmi daha çekildi; ancak iş giderek demode oldu. Şimdi Hollywood, bu eski hikâyeyi sandıktan çıkararak yeni bir stilde, absürt bir komedi olarak seyirci karşısına getiriyor.

Bu defa ilk Anakonda’nın hayranı olan iki arkadaşın, eserin kendi orijinal versiyonlarını çekmek için giriştikleri çaba işleniyor ve film içinde film ortaya çıkıyor... Yönetmenliğini Tom Gormican’ın üstlendiği eserin başrollerini Jack Black ve Paul Rudd paylaşıyor. Oyuncu kadrosunda Steve Zahn, Thandiwe Newton, Daniela Melchior ve Selton Mello da yer alıyor.

ÇOCUKLUK HAYALİ İÇİN…

Çocukluk arkadaşı olan Doug, Griff , Kenny ve Claire, eskiden hayalini kurdukları “Anaconda” filminin yeniden çekimi için birbirlerini ikna edip Amazon ormanlarına doğru yola çıkarlar. Ehlileştirilmiş bir anakonda yılanı bulup dar kadroyla çekimlere başlarlar. Ancak kendilerini teknesiyle taşıyan Ana adlı kadının peşinde silahlı adamlar vardır. Durum giderek karışırken nehirdeki gerçek bir anakonda yılanı başlarının belası olur. Artık filmi bırakıp hayatlarını kurtarmalıdırlar!

GİDEREK CİDDİLEŞİYOR

Hollywood’da hikâye tükenince devreye devam filmleri girebiliyor. O da bitince meşhur eserleri tiye alan yeniden çekimler ortaya çıkarılıyor. Daha evvel bu tarz alaycı bir film olan “Yetenekli Bay Cage”e imza atan yönetmen Gormican, aslında dikkat çeken bir iş ortaya çıkarmıştı. Bu defa korku türünden komedi çıkarmanın yollarını arıyor. Ancak absürt olarak başlayan yapım giderek ciddileşip gerçek aksiyona dönüşüyor. Böylece özgünlüğünü de kaybetmeye başlıyor.

İllegal altın arama işi ve kovalamaca hikâyesi gibi dolgularla katmanlı bir hikâye oluşturmaya çalışılıyor ama birçok sathi unsur üst üste yığılıyor. Zayıf bir senaryoya sahip eser, yer yer eğlendirme fonksiyonunu yerine getirse de genel olarak beklentilerin altında kalıyor.

SONUNDA SÜRPRİZLER VAR

Buna rağmen filmde Hollywood klişelerine göndermelerde ve eleştiride bulunulan anlar zevk veriyor. Eserin sonunda ise oyuncu sürprizleri seyirciyi bekliyor.

