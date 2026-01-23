Scarlett Johansson’ın ilk defa yönetmen koltuğuna geçtiği “Müthiş Eleanor” filmi, Holokost’u bir yalan sarmalıyla iç içe geçiriyor. Bunun için Eleanor adlı ağzı yalana alışkın, huysuz bir kadın karakter merkeze konuyor. Ancak filmin vurguları yine tanıdık!

MURAT ÖZTEKİN - Hollywood’da Holokost, yani Nazilerin Yahudi katliamına dair anlatılan hikâyelerin ne kadarı doğru?

Belki konuyla doğrudan alakalı değil ama Scarlett Johansson’ın ilk defa yönetmen koltuğuna oturduğu “Müthiş Eleanor” (Eleanor the Great) filmini seyredince aklımda bu soru belirdi. Zira filmde ölen arkadaşının Holokost’ta yaşadıklarını kendi hatıralarıymış gibi anlatan yaşlı bir Yahudi kadının inşa ettiği sahte dünya merkeze alınıyor. Holokost’a dair çekilmiş sıra dışı filmlerden biri olan eserin başrollerinde ise June Squibb, Erin Kellyman, Jessica Hecht, Chiwetel Ejiofor ve Rita Zohar yer alıyor.

MOTİVASYONU NE?

Hollywood ne yapıp ediyor; her sene Holokost’a dair birçok hikâye anlatmanın yolunu buluyor. Gazze’de Holokost benzeri bir dram yaşanıyorken bile… Dolayısıyla sayıları son yıllarda bariz bir şekilde artan bu filmlerin çekilme motivasyonlarını sorgulamadan edemiyoruz: İşin içerisinde aktüel siyaset ne kadar etkili?

“Müthiş Eleanor” filmi ise Holokost’u bir yalan sarmalıyla iç içe geçiriyor. Bunun için Eleanor adlı ağzı yalana alışkın, huysuz bir kadın karakteri merkezine alıyor. 94 yaşındaki Eleanor, yıllardır ev arkadaşı olan Bessie’nin hayatını kaybetmesinin ardından bir başına kalıyor. Bu yüzden Florida’dan ayrılıp New York’taki kızı Lisa’nın yanına taşınıyor. Ancak yaşlı kadın, bu evde işkolik kızı ve torunu tarafından yeterince ilgi görmüyor; kendisini iyi hissetmiyor. Ancak kızı onu Yahudi Toplum Merkezindeki faaliyetlere katılmaya teşvik edince durum değişiyor. Eleanor orada yaşadığı bir karışıklık neticesinde Holokost’tan sağ kurtulanlar için kurulan destek grubuna dâhil oluyor. Yaşlı kadın, ölen arkadaşı Bessie’nin Holokost hikâyesini kendisine aitmiş gibi insanlara anlatıyor ve ilgi topluyor. Ancak bu uydurma hikâye Nina adlı bir gazetecilik öğrencisinin dikkatini çektikten sonra içinden çıkılamaz bir durum meydana geliyor...

MİNİMALİST ÜSLUP

Minimalist tarzıyla dikkat çeken eser, yaşlıların modern dünyada yaşadığı sıkıntıları, dramla mizahı harmanlayan bir dille anlatıyor. Eserin günümüz insanının büyük kayıplar sonrasında yaşadığı yalnızlık hâline dair de çarpıcı “sözleri” var. 96 yaşında olan oyuncu June Squibb, kendi hayatına da benzeyen Eleanor karakteriyle tesirli bir oyunculuk sergiliyor.

Ancak filmde suni kalan kısımlar ve ton problemleri dikkat çekiyor. Böylece seyirciyle yeterince bağ kurulamıyor.

BİTMEYEN ACI!

Öte yandan Yahudi kültürüyle iç içe geçmiş bu eser, yastan ve yalnızlıktan daha fazlasını anlatıyor. Filmin alt metinlerinde Holokost’un “bitmeyen bir acı” olduğu fikri vurgulanıyor. Yönetmen Johansson, mazide yaşanmış büyük bir acıyı ön plana çıkarak bugünün felaketlerini gölgeliyor olabilir mi? Bu suale kocaman bir “Hayır!” cevabı vermek pek mümkün görünmüyor. Dolayısıyla oyuncular yönetmenlere dönüşse bile beyazperdedeki hikâyelerin değişmeyeceği anlaşılıyor!

Yönetmen: Scarlett Johansson

Tür: Dram

Ülke: ABD

