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Singin’ in the Rain: Hollywood müzikali prömiyer yaptı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Singin’ in the Rain: Hollywood müzikali prömiyer yaptı
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Hollywood sinemasının romantik komedisi “Singin’ in the Rain” (Yağmurda Şarkı Söylüyorum) müzikalinin Türkiye prömiyerini yaptı.

MURAT ÖZTEKİN - Müzikal, Samsun Kültür Yolu Festivali çerçevesinde AKM Aydın Gün Sahnesinde izleyiciye sunuldu.

Bestesi Nacio Herb Brown ve Arthur Freed’e, sözleri Betty Comden ve Adolph Green’e ait eserin müzik düzenlemesini ve orkestra şefliğini Kıvanç Tepe, koro şefliğini de Maria Chekriekchieva üstlendi. Toplam 160 kişinin yer aldığı eser, sessiz film starı Don Lockwood’un ilişkilerini romantik komedi diliyle anlatıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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