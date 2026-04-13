Antalya’daki Perge Antik Kenti kazılarında çarpıcı bir gerçek gün yüzüne çıktı. Roma dönemine ait stadyumun yalnızca spor etkinlikleri için değil, aynı zamanda vahşi hayvanlarla gerçekleştirilen kanlı infazlara sahne olduğu belirlendi.

KORAY ERDOĞAN - Antalya’daki Perge antik kentinde yürütülen kazılar, Roma devrinde şehrin stadyum yapısının yalnızca spor karşılaşmalarına değil, aynı zamanda kanlı infazlara sahne olduğunu ortaya çıkardı.

Yapının bir bölümünün özellikle 3. yüzyıl sonu-4. yüzyıl başında amfiteara dönüştürüldüğü ve bu safhada arena, platform kurulumları, hayvan hücreleri ve özel kapı sistemleriyle yeniden organize edildiği belirtiliyor. Kazı başkan yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Dönmez, yaptığı açıklamada bu dönüşümle birlikte yapının, Roma gösteri kültürünün önemli unsurlarından biri olan “damnatio ad bestias” (suçluların vahşi hayvanlara atılmasıyla gerçekleştirilen infaz) gibi uygulamalara sahne olacak şekilde kullanıldığını söyledi. Arenada bulunan blokların ve düzeneklerin bireysel idamlarla ilişkili olabileceğini de vurguladı.

“Geleceğe Miras Projesi” çerçevesindeki kazılarda keşfedilen en dikkat çekici unsurlardan biri, arenaya açılan beş kapılı sistem oldu. Arkeolojik ve mimari literatürde ilk defa tanımlanan bu kapıların, hayvanların ve mahkûmların kontrollü biçimde arenaya çıkarılmasını sağlayan bir mekanizma olarak tasarlandığı ortaya kondu.

