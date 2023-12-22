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    Tophane-i Amire’de hat sergisi: 13 sanatçıdan besmeleler

    İstanbul bugünlerde dikkat çeken bir hat sergisine ev sahipliği yapıyor.

    Tophane-i Amire’de hat sergisi: 13 sanatçıdan besmeleler
    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Albayrak Grubu’nun 10 yıldır devam ettirdiği “Hat Eserleri Sergisi”nde bu senenin teması “Besmele-i Şerif” oldu. Tophane-i Amire’de sanatseverlerle buluşan sergide, 13 usta hattatın besmele çalışmaları yer aldı. Ayrıca sergide, geçen yıllarda Albayrak Hat Eserleri Takvimlerinde yer alan 35 farklı hattata ait 130 eser de tekrar görücüye çıktı. Sergi, 6 Ocak’a kadar Tophane-i Amire’de ziyaret edilebilecek.

    Türkiye Gazetesi /  - Kültür - Sanat
    SergiIstanbul
    Haberler > Kültür - Sanat > Tophane-i Amire’de hat sergisi: 13 sanatçıdan besmeleler
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