Tophane-i Amire’de hat sergisi: 13 sanatçıdan besmeleler

22 Aralık 2023 08:07 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 08:08

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Albayrak Grubu’nun 10 yıldır devam ettirdiği “Hat Eserleri Sergisi”nde bu senenin teması “Besmele-i Şerif” oldu. Tophane-i Amire’de sanatseverlerle buluşan sergide, 13 usta hattatın besmele çalışmaları yer aldı. Ayrıca sergide, geçen yıllarda Albayrak Hat Eserleri Takvimlerinde yer alan 35 farklı hattata ait 130 eser de tekrar görücüye çıktı. Sergi, 6 Ocak’a kadar Tophane-i Amire’de ziyaret edilebilecek.