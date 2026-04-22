Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl Şanlıurfa’dan start alıyor. 25 Nisan–3 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikte; Haluk Levent, Murat Boz, Sagopa Kajmer ve Alişan gibi isimlerin konserleri öne çıkarken, sergiden gastronomiye uzanan geniş program şehri kültür-sanatla buluşturacak.

Dünyanın en büyük festival zinciri olarak kabul edilen Türkiye Kültür Yolu, kapılarını açıyor… Bu sene 26 şehirde yapılacak festivalin ilk durağı Şanlıurfa olacak.

Şehirde 25 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde; konserler, sergiler, gastronomi ve çocuk faaliyetleri yapılacak.

Türkiye Kültür Yolu Urfa’dan başlıyor: Festival 25 Nisanda kapılarını açıyor

Festival programında yine konserler öne çıkacak. Haluk Levent, Murat Boz, Betül Demir, Sinan Akçıl, Tuğçe Kandemir, Kıraç, Ceylan, Sagopa Kajmer ve Alişan sahne alacak isimler arasında yer alıyor.

İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden olan Şanlıurfa, festival müddetince tarihî mirası, güçlü kültürel dokusu ve zengin mutfağıyla ziyaretçilere çok yönlü bir kültür-sanat tecrübesi sunacak.

