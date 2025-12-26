2025’in gişe galibi Fransız uyarlaması “Yan Yana” olurken, en çok seyredilen 10 filmden 7’si yerli yapımdı.

MURAT ÖZTEKİN - Türkiye’de sinema seyircisi sayısı son 17 yılın en düşük seviyesine geriledi. Box Office Türkiye’nin yayınladığı datalara göre sinema salonları, 2025’in geride kalan kısmında 26 milyon 820 bin kişiyi ağırladı. Bu rakamın yıl sonuna kadar 27 milyonu geçmesi bekleniyor.

Ancak ortaya çıkan rakam, sinemaların zaman zaman kapalı kaldığı pandemi dönemi (2020-2021) hariç son 17 senenin dip noktasını işaret ediyor. Seyirci sayısında geçen seneye göre yaklaşık yüzde 15’lik düşüş göze çarparken TÜİK verilerine göre 31,1 milyon seyirciye ulaşılan 2008’deki rakamların da gerisine düşüldüğü görülüyor. Fakat gişe gelirinin Türk lirası bazında artarak 4,9 milyara ulaşması dikkat çekiyor.

“YAN YANA” İLK SIRADA

2025’te gişenin zirvesinde 2 milyon 455 bin seyirci ile Fransız filmi adaptasyonu “Yan Yana” yer alıyor. İkinci sırada 2,3 milyon seyirci ile yerli animasyon “Rafadan Tayfa: Kapadokya” bulunuyor. Bunları ise 1 milyon 7 bin seyirciyle “Bir Minecraft Filmi” takip ediyor. 2025 senesinde en çok seyredilen 10 filmin yedisinin yerli yapım olduğu görülüyor. Bu rakamlar, beyazperdede yerli alışkanlığının değişmediğini gösteriyor.

GİŞENİN DİBİ KARANLIK

Gişenin en altı ise oldukça karanlık. “Amigdala” filmini 16 kişi, “60 Gün” filmini 70 kişi, “Son Kabadayı” filmini ise 111 kişi seyretti. Sene boyunca vizyona giren onlarca film ise bin seyircinin altında gişe yaptı.

ORTALAMA BİLET FİYATI 207 TL

Türkiye’de bu sene ortalama bilet fiyatı 207 TL oldu. Sinema seyircisinin azalmasına bilet fiyatlarının yanı sıra dijital platformların seyirci alışkanlıklarını değiştirmesi ve nitelikli yerli film sayısındaki eksiklik de etki etti. Bütün bunların yanında Türkiye’de korsan film sitelerinin yaygın olarak kullanımının gişe rakamlarını düşürdüğü düşünülüyor.

