Türkiye’nin iktisat tarihi aydınlanıyor! İş Bankası müzesinde ilk defa görülecek belgeler var

Eminönü’ndeki İş Bankası Müzesi 4 yıl süren çalışmaların ardından yeni yüzüyle ziyaretçilerine merhaba dedi. Yenilenen Türkiye İş Bankası Müzesi; yüzlerce fotoğraf, belge ve nesne ile ülkenin iktisat ve bankacılık tarihine ışık tutuyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - İstanbul’un ticari kalbi Eminönü’ndeki tarihî Osmanlı postanesinde yer alan Türkiye İş Bankası Müzesi, yapılan çalışmaların ardından yeni yüzüyle ziyaretçilerine “merhaba” diyor. Bankanın 100. kuruluş yıl dönümüne has yenilenen müze, geniş çerçeveli renovasyon çalışmasının ardından daha modern bir görünüm kazanarak kapılarını bugün ziyaretçilerine açıyor. Bankacılık odaklı mekânda, yaklaşık 500 belge ve fotoğrafın yanı sıra 340 nesne görülebiliyor.

ENVAİÇEŞİT NESNELER

Müzenin açılışı ise “İş’in 100 Yılı” adlı kalıcı sergiyle oluyor. Belgeler, fotoğraflar, filmler, envaiçeşit bankacılık nesneleri… Doç. Dr. Y. Doğan Çetinkaya’nın küratörlüğünde açılan sergide; Türkiye’nin iktisadi tarihini gözler önüne seren objeler ve bazıları ilk defa görülecek vesikalar yer alıyor. Onlar arasında ilk yılların değişken ekonomi politikalarında mühim bir durak olan İzmir İktisat Kongresine dair daha evvel hiçbir yerde sergilenmemiş onlarca fotoğraf da var.

Farklı kısımlara ayrılan ve bir bölümü banka şubesi gibi dizayn edilen müzede; tarihî kumbaralar, eski daktilolar ve banka reklam afişleri gibi yetişkin ziyaretçilerini çocukluk günlerine götüren nesneler de teşhir ediliyor. Osmanlı Sarayı için saatler yapan Ahmed Eflaki Dede’nin banka koleksiyonundaki antika saati de dikkat çeken objelerden oluyor.

Açılışta konuşan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen “100. yılımıza girerken hikâyemizi daha iyi anlatabilmenin bir yolu olabileceğini düşündük. İş Bankasının kuruluş, gelişme, teknoloji ve modern bankaya dönüşümünü yepyeni şekilde anlatmayı arzu ettik” diyor.