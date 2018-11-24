Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Deliler, Osmanlı tarihinin eksantrik askerî gruplarından biri... Harplerde Osmanlı ordusunun önünde ilerleyen grup, kuvvetleri ve sıra dışı görüntüleriyle düşmana korku salmaktaydı. Özel bir şekilde yetiştirilen ve Sultan Mahmud zamanında lağvedilen Deliler, tarihimizin sıra dışı kahramanları olarak kroniklerde kaldı. Son yıllarda Osmanlı tarihini merceğine almaya başlayan Türk sineması da korku saçan yiğitleri, tarihin derinliklerinden çıkarmayı akıl etti. Doğrusu iyi de etti...

Yönetmenliğini Osman Kaya’nın yaptığı “Deliler Fatih’in Fermanı” filmi Türk kahramanların hikâyesini, Drakula karakterine ilham olan Kazıklı Voyvoda’nınkiyle birleştirerek “Hollywoodvari” bir şekilde işliyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Erkan Petekkaya, Yetkin Dikinciler, Cem Uçan, Nur Fettahoğlu ve Demet Tuncer gibi isimler var.



‘KAZIKLI’NIN HIYANETİ…

Her ne kadar Deliler, 3 asırdan fazla Osmanlıya hizmet etse de filmin hikâyesi Fatih Sultan Mehmed’in Boğdan seferinin öncesinde geçiyor. Hâliyle mevzu sinemada defalarca işlenen Kont Drakula karakterine uzanıyor. Eflak hükümdarı olan Kazıklı Voyvoda namıdiğer Kont Darkula, çocukluğunda Osmanlı topraklarında tahsil görüyor. Ancak hükümdar olunca ahdini bozarak Fatih’e hıyanet ediyor. Ne Müslüman tanıyor ne Hristiyan; Balkanlarda çoluk çocuk herkese zulmetmeye başlıyor. Üstelik İstanbul’u almak niyetiyle bütün insanları yok edecek bir “silah” ortaya çıkarmak için uğraşıyor.



YEDİ DELİ DÜŞTÜ YOLA

Bunu haber alan Sultan II. Mehmed ise derhâl Baba Sultan’a emir veriyor. Delilerin içindeki korkusuz yiğitlerden yedisi “Yola tez varın, zulmün cezasını tez verin” fermanıyla Vlad’a haddini bildirmek için Balkanlara gönderiliyor. Yedi deli, Balkan coğrafyasında yola düşerken maceradan maceraya koşuyor.

Game of Thrones havası

“Deliler Fatih’in Fermanı” kendi kültürümüzden yol alması hasebiyle takdire şayan bir eser. Üstelik hikâyenin Kont Drakula’ya uzanması işi daha çarpıcı kılıyor. Eserde, tesirli savaş koreografileriyle Türk seyircisinin tüylerini diken diken edecek epik bir hava yakalanıyor. Buna rağmen enteresan bir tarihî öğe olan Deliler, filmde derinlikli bir hikâye içerisine oturtulamıyor. Hikâyedeki bu sathilik didaktik diyaloglarla kapatılmaya çalışılıyor. Filmde Hollywood’a öykünülerek gazilerin yer yer Game of Thrones’taki askerler gibi yansıtılması da ne kadar doğru bilemiyorum. Zira zihinlerde Türk askeri algısı zayıflıyor. Ancak eserde, Osmanlı dizilerinde düşülen hatalardan olabildiğinde uzak kalınarak o günün Türkçesini yansıtacak bir dil kullanılması maksada matuf kalıyor. Diyaloglarda yer alan “Allah Baba” gibi ifadeler ise buna gölge düşürüyor.

Oyunculuklara bakacak olursak: Erkan Petekkaya, zalim “Drakula” rolünün hakkını veriyor, “Delilerin” ekip çalışması da imtihanı geçiyor. “Netice nedir?” dediğinizi duyar gibiyim. Benim cevabım şu: Yönetmen Kaya’nın eseri, sinematografisiyle benzeri yerli yapımların üstünde. Bazı eksiklerine rağmen sizi celbediyor. Ama eldeki malzeme kesinlikle daha iyisine müsait…

Organize İşler yeni yılda vizyonda

Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı, başrolünün yanı sıra yeniden yönetmen koltuğunda oturduğu “Organize İşler Sazan Sarmalı”nın vizyon tarihi belli oldu. Serinin merakla beklenen ikinci filmi 1 Ocak 2019 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak. Çekimleri temmuz ayında tamamlanan filmde Erdoğan’ın yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut gibi isimler rol alıyor. Filmin mevzuu ise şöyle: İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Sazanlar yem peşinde, oltalar Asım Noyan ve ekibinin elinde, daha büyük balıklar ise bu ekibin peşindedir. Bu sefer darbe hiç beklenmedik yerden gelir. Asım’ın biricik kızı Nazlı dolandırılmıştır. Dolandırıcılar kralının kızının dolandırılması enteresan şeyleri tetikler.

Baba dönünce her şey değişecek

“Babam ve Oğlum” ve “Issız Adam” filmleriyle tanınan yönetmen Çağan Irmak, yine aile ve kuşak çatışmalarını anlatan dramatik bir hikâyeyle seyirci karşısına çıkıyor. Irmak’ın “Bizi Hatırla” filmi, araya giren uzaklıkla birlikte bir baba oğulun zamanla yabancılaşmasını mevzu ediniyor. Filmin başrollerinde Altan Erkekli, Tolga Tekin, Özge Özberk, Binnur Kaya ve Sumru Yavrucuk yer alıyor. Eserin hikâyesi şöyle: Kaan binbir zorlukla çalışma hayatında yükselmiştir. Ancak bir sahil şehrinde yaşayan babası Eşref’i oldukça ihmal etmiştir. Günün birinde Eşref’in geçirdiği rahatsızlık, onu babasına bakmaya mecbur eder. Fakat Kaan yoğun işlerinden ötürü babasını evine getirmeyi tercih eder. İstanbul’a gelen Eşref, yabancısı olduğu bu hayata bir türlü ısınamaz. Son derece hassas biri olan Eşref Bey, oğlunun evinde yük olduğunu hissedince memleketine geri dönmek ister. Bu güç durum, Kaan’ı bir vicdan muhasebesinin içerisinde itecektir.

Raflar arasında mutluluk arayışı

Thomas Stuber’in yönettiği “Muhtemel Aşk” geçmişinden uzaklaşmaya çalışan bir adamın süpermarkette çalışmaya başlamasıyla gelişen hadiseleri merkezine alıyor. Almanya’daki festivallerde iki mükâfat kazanan filmde, Sandra Hüller, Franz Rogowski ve Peter Kurth gibi oyuncular rol alıyor. İzole bir hayat sürme niyetinde olan Christian, bir toptan alışveriş marketinde işe başlar. Bu yepyeni ortama sessizce uyum sağlamaya çalışırken sadece işine bakar. Marketin uzun koridorları ve büyük rafları arasında insan kendini yalnız hissetse de Christian bu durumdan mutludur. Ta ki şeker reyonunda çalışan Marion ile tanışana kadar...

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