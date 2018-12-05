Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yazar George Orwell’in kült eseri “1984”, tiyatro sahnesine taşınıyor. Edebiyat tarihinin en önemli distopya romanlarından biri olan eser, “1984 (Büyük Gözaltı)” adıyla tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Artun Özsemerciyan ve Celâl Üster’in roman ve oyun tercümelerinden faydalanarak Taner Barlas’ın kurguladığı oyun, Rutkay Aziz’in yönetmenliğinde sahneleniyor. Orwell’in baskıcı bir dünyada geçen distopyasını ve buna rağmen sahip olduğu umudu tiyatro izleyicisiyle buluşturmaya hazırlanan “1984 (Büyük Gözaltı)”, romanda sergilenen toplum düzenini de sahneye taşıyacak. Prömiyeri, 14 Aralık artısahne Mecidiyeköy’de gerçekleşecek iki perdelik “1984 (Büyük Gözaltı)”, 15 Aralık Cumartesi akşamı ise Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde sahnelenecek. Perdeci Oyuncuları ile AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye konulan oyunda Rutkay Aziz, Taner Barlas, Ekin Aksu gibi isimler rol alıyor.