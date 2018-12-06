Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filminin yapımcılarından ve başrol oyuncularından Cem Uçan, +18 yaş sınırını talihsizlik olarak değerlendirdi. Bu karardan dönülmesi gerektiğini belirten Uçan, “Atalarımızın tarihte yaşadıkları hikayeyi birebir anlatıyoruz. Orada 4 milyondan fazla Türk var. Bu filmi izlemek onların da hakkı. ‘Conan the Barbarian’, ‘300 Spartalı’ gibi filmler ‘+12’ alıp bütün sinema salonlarında gösterilirken, bizim filmimiz şiddet içeriyor, aşırı Türk milliyetçiliği var diye ‘+18’ alıp yasaklanması trajikomik ve siyasidir” değerlendirmesinde bulundu.