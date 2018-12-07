Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

“Esaretin Bedeli” filmindeki dostlukları adeta efsaneleşen Red ve Andy karakterlerine tiyatro sahnesinde ise Kerem Alışık ve Kaan Taşaner hayat veriyor. İkili, tiyatro oyununda umudu ve dostluğu eşsiz bir hikaye ile gözler önüne seriyor. Alışık “Oyunda umudun mayalandığı, umutsuzluğun katranlaştığı bir hikâye bizleri bekliyor. Biz de oyunla ilgili umut doluyuz. Bütün hazırlıklarımız bugünlerde bitti. Bütün umudumuz yarınlarda oyunu oynayacak olmamız da…’’ dedi. Provaları tüm hızıyla devam eden, Şakir Gürzumar’ın yönetmenliğini yaptığı oyun, 25 kişilik oyuncu kadrosuyla 15 Aralık’ta Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle buluşacak.