Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bakırköy Belediyesi ve Beyoğlu Sahaflar Derneği tarafından tertiplenen festival, 22 Şubat’a kadar devam edecek. Festivalde nadir bulunan kitap, dergi ve plaklar, eski evrak, belge ve haritalar meraklılarıyla buluşacak. Festivalin özel bir misafiri de olacak. Beyazıt Sahaflar Çarşısı’ndan sürülen simge isim, şair Hüseyin Avni Dede de festival boyunca kitaplarını satacak ve imzalayacak. Bakırköy Sahaf Festivali çerçevesinde aynı zamanda edebiyat, tarih, kültür mülakatları ve sergiler de yapılacak. Otuz sahafın katılacağı festivalde, farklı günlerde birçok kıymetli kitabın satışa sunulacağı kitap mezatları yapılacak. Festival, 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.