Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Geçtiğimiz günlerde toplanan Sinema Destekleme Kurulu; animasyon, belgesel ve kısa filmlerle senaryo ve diyalog yazım türlerindeki bin 607 başvuruyu değerlendirdi. Sinema Destekleme Kurulunca bu yıl 11 animasyon film yapım projesine 270 bin, 57 belgesel yapım projesine 4 milyon 284 bin, 51 kısa film yapım projesine 737 bin ve 22 senaryo ile diyalog yazım projesine 235 bin lira destek sağlanması kararlaştırıldı.

SİNEMADA VARLIK İÇİNDE YOKLUK ÇEKİYORUZ

Âlemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın ‘Sinema Söyleşileri’ başladı. Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesinde yapılan mülakatta konuşan sinema yazarı İsrafil Kuralay, sinemada yeni kaynaklar üretilmesi gerektiğini söyledi. Kuralay, “Destek deyince akla sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı geliyor. Kendileri büyük katkı sağlıyorlar ama bizim devasa mahallî yönetimlerimiz de var. İş adamlarımıza da bu konuda görevler düşüyor. Varlık içinde yokluk çekiyoruz” dedi.