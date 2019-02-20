Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Performans odaları, atölye alanları, Leica ve Ara Güler Müzesinin yanı sıra, farklı kültürel mekanları ile öne çıkan bomontiada, önümüzdeki üç yıl boyunca “Yapı Kredi bomontiada” ismiyle ziyaretçilerini ağırlayacak. İş birliğinin detayları dün Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen ile Bomonti Kültür ve Eğlence Merkezi Yönetimi Başkanı Nafiz Karadere’nin ev sahipliğinde yapılan basın toplantısı ile ilan edildi. bomontiada’da yenilikler sunacaklarını söyleyen Serkan Ülgen “Kendi alanlarında fark meydana getiren bu iki markanın yan yana gelmesi, şehrin sosyal hayatına bambaşka bir soluk getirecek”dedi. Yapı Kredi Bomontiada’da fotoğraf sanatçısı Lütfi Özgünaydın’ın fotoğraflarından oluşan “Yaşar Kemal - Çukurova Fotoğrafları” sergisi de açıldı.