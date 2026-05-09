Kadıköy'deki bir oto galeride henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, 4 araç kullanılamaz hale geldi.

Kadıköy'de Sahrayıcedit Mahallesi Mescitli Sokak'ta bulunan oto galerinin önünde park halinde olan bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. levler kısa sürede büyüyerek diğer otomobillere ve bitişikteki restorana da sıçradı.

Kadıköy'de oto galeride yangın! Lüks araçlar hurdaya döndü

EKİPLER BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ

Bu sırada galerinin bulunduğu binada oturan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekibi sevk edildi.

Kadıköy'de oto galeride yangın! Lüks araçlar hurdaya döndü

Polis ekipleri şerit çekerek sokakta güvenlik önlemi aldı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kadıköy'de oto galeride yangın! Lüks araçlar hurdaya döndü

4 ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Yangın nedeniyle oto galeride bulunan 4 araç kullanılamaz hale geldi. Bitişikteki restoranda da hasar oluştu.

Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere çalışma başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası