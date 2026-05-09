Kadıköy'de oto galeride yangın! Lüks araçlar hurdaya döndü
Kadıköy'deki bir oto galeride henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, 4 araç kullanılamaz hale geldi.
Kadıköy'de Sahrayıcedit Mahallesi Mescitli Sokak'ta bulunan oto galerinin önünde park halinde olan bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. levler kısa sürede büyüyerek diğer otomobillere ve bitişikteki restorana da sıçradı.
EKİPLER BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ
Bu sırada galerinin bulunduğu binada oturan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri şerit çekerek sokakta güvenlik önlemi aldı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
4 ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
Yangın nedeniyle oto galeride bulunan 4 araç kullanılamaz hale geldi. Bitişikteki restoranda da hasar oluştu.
Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere çalışma başlattı.