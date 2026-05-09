Dünya Kupası'na katılacak olan A Milli Takım için yapılan 'Türkler Geliyor' marşının yayın tarihi açıklandı. Marşın söz yazarı ve bestecisi Sinan Akçıl, çok heyecanlı olduğunu belirterek yayın saati olarak manidar bir seçim yaptığını söyledi.

Geçtiğimiz ay 2026 Dünya Kupası'na katılacak olan A Milli Takım için marş yapacağını söyleyen şarkıcı Sinan Akçıl, Tüyap Fuar Merkezi'nde gerçekleşen güzellik bakımı fuarında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

MANİDAR SAAT

'Türkler Geliyor' adını verdiği marşın hazır olduğunu ve 14 Mayıs saat 19.23'te yayınlanacağını belirten Akçıl, "Türkiye devleti 1923'te kuruldu. O yüzden böyle manidar bir saat seçtik" dedi.

İLK DİNLEYEN İSİMLERİ AÇIKLADI

Sabah'ta yer alan habere göre Sinan Akçıl, yeni marşını ilk dinlettiği isimleri de şu sözlerle açıkladı:

"Ajda Pekkan ve Demet Akalın iki totemim, iki uğurum. İlk onlara dinlettim. Federasyonla gerekli izinleri aldık. Klibiyle beraber yayınlayacağız. Buradan ilk kez açıklamış olayım."

'Türkler Geliyor'un yayın tarihi açıklandı! Saati çok manidar

"STATLARDA ÇALINDIĞINI DUYARSAM ÇOK MUTLU OLURUM"

Milli takım için hazırladığı marş için oldukça heyecanlı olduğu görülen Akçıl, "Federasyonun tescillemesi önemli ama önemli olan halkımızın tescillemesi. Seven olur, sevmeyen olur ama ben statlarda çalındığını duyarsam çok mutlu olurum" dedi.

Amerika'da düzenlenecek organizasyonda milli takımı tribünden desteklemek istediğini de belirten ünlü şarkıcı, "İnşallah Amerika'ya gidip takımımızı destekleyeceğim" diye konuştu.

Marşın sadece bir futbol şarkısı olmadığını söyleyen Sinan Akçıl, gelen bir yorumdan da bahsetti:

"Bunu normal bir sözle, pop şarkısı da yapabilirsin ama artık olmaz. Çünkü bu artık Türkiye'nin şarkısı."

Haberle İlgili Daha Fazlası