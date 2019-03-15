Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türk sinemasının son on beş senede hem Türkiye’de hem dünyada birçok atılım yaptığına dikkati çeken TÜRSAK Vakfı Genel Başkanı ve yapımcı Elif Dağdeviren “Dünyada birçok başarıya imza atıp ödüller alan filmlerle Türk sinemasıyla ilgili bir farkındalık oluştu. Bunun en önemli sebeplerinden biri tabii ki önemli isimlerin dünyada bizi temsil eden olağanüstü işler yapıyor olmaları. Bir diğer önemli sebep de Türk dizilerinin dünyayı bu kadar kasıp kavuruyor olması. Çünkü dizilerde gördükleri Türkiye yapımları, oyuncuları, hikâyeleri, onları Türkiye sinemasına da yönlendiriyor” şeklinde konuştu.