Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker

ANKARA

Geçtiğimiz sene olduğu gibi 2019’da da DT’ye yerli oyunlar damga vuracak. DT’deki repertuarların yüzde 50’den fazlası yerli oyunlara ayrılacak. Bu çerçevede yerli eser üretimini teşvik etmek için eser sahipleri desteklenecek. Tiyatronun aktifliğini arttırmak için ise festivaller tertiplenecek. Yurt içinde uluslararası festivaller gerçekleştirilirken; yurt dışındaki Üsküp ve Kıbrıs Türk festivali faaliyetlere destek verilecek. Türk tiyatrosunun başka ülkelerde de tanıtılması için yurt dışında yaşayan vatandaşlara özel yerli eserlerin sahnelenmesine devam edilecek. Bu yıl 6 farklı oyunla 6 kez turne düzenlenecek.

