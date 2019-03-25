Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Anadolu Yazarlar Birliği (AYB) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığının desteğiyle Ali Emiri Efendi Kültür Merkezinde “Bu Toprağın Güzideleri: Ayşe Şasa” paneli gerçekleştirildi. Panelde 2014’te vefat eden senarist Şasa’nın sinema, sanat ve medeniyete bakışı konuşuldu. Yazar Yusuf Kaplan, Şasa’nın çağının dilini iyi çözmüş ve ülkenin ruh köklerini fark etmiş biri olduğunu kaydederek “Onun yaptığı devrim, sinemaya medeniyet perspektifiyle bakmasında gizli” şeklinde konuştu. “Başkalarının kavramlarıyla kendi dünyanızı kuramazsınız” diyen Kaplan, Şasa’nın sanat geleneğinden adeta tırnaklarıyla bir şeyler çıkarmaya çalıştığını vurguladı. Yönetmen Mesut Uçakan da Şasa’nın dürüst, çarpıtmayan, halkın değerlerine ehemmiyet veren bir sinemacı olduğunu dile getirdi. Uçakan, Şasa’nın senaryosunu yazdığı yapımların çoğunun klasik hüviyetinde olduğunu belirtti.