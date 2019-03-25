Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bu vesileyle bir konuşma yapan yazar Dursun Gürlek “İsmail Sâib Sencer tam 40 sene Bayezid Kütüphanesinde müdürlük, eski tabirle hafız-ı kütüplük yaptı. Kendisi de ayaklı bir kütüphaneydi. Hatta ona ‘kütüphanedeki kütüphane’ denirdi. Hafızası müdürlüğünü yaptığı kütüphaneden daha zengindi. Kütüphanedeki bütün kitapları tanır, civar kütüphanelerdekileri de bilirdi. Allameydi, irfan sahibiydi, ehli tarikti” dedi. Okunan sure-i celilelerin duasını ise Sahaflar Derneği Başkanı Adil Sarmusak yaptı. İrfan Özfatura