Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Beste Gürsu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen sohbet, Türk ve İslam Eserleri Müzesi Hipodrom’da yapıldı. “Ben kendimi hiçbir zaman sanatçı olarak görmedim” diyen neyzen Mercan Dede “Sanatın başka bir kategori olduğunu düşünüyorum. İnsanlar bunun çoğu zaman tevazudan kaynaklanan bir şey olduğunu düşünüyor, tevazuyla da ilgili değil. Birine ‘Neden nefes alıyorsun?’ diye sormuyorsunuz. Nefes almak hayatın bir parçası. Sanat da benim için öyle. Kendinizi gördüğünüz keşfettiğiniz bir ayna işlevi olduğunu düşünüyorum sanatın” ifadelerini kullandı. Sergide eseri de bulunan Mercan Dede, Nasa tarafından kayda alınan Güneş’in de yer aldığı video art çalışmasında güneşin sesinden ilham aldığını söyledi. Dede “Ya içindesin aşkın, merkezinde ya da dışındasın, hasretinde” yazısının yer aldığı bu sanatının üç boyutlu ayna eseri ile tamamlandığını sözlerine ekledi. Ramart, 12 Mayıs’a kadar Türk ve İslam Eserleri Müzesinde sergi ve mülakatlarla devam edecek.