Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akasya AVM, annesi ile sinemaya ve konsere gitmeyi seven herkesi 12 Mayıs Anneler Günü’nde kapılarını eğlence ile açacağını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; kendi tarzlarında yorumladıkları 70’ler, 80’ler ve 90’ların yerli ve yabancı popüler şarkıları ile sevilen müzik grubu Manuş-u Ala ile dinleyiciler eğlenceli ve nostaljik bir atmosfer yaşayacak. Ayrıca, AVM'yi ziyaret eden anne ve çocuklar ise danışmaya başvurarak çift kişilik sinema bileti hediyesini teslim alabilecek.