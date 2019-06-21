Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İki yazarın gerçek hayat hikâyelerinden yola çıkan dokümanter filmde, Nazım Hikmet’in Moskova’ya uzanan yolculuğunun, Ahmet Ümit’in fırtınalı hayatı üzerindeki tesirleri anlatılıyor. Türkiye tarihinden mühim kesitlerin de yer alacağı filmde, yazarların zorlu serüvenlerinin en dramatik yanları gösterilip sanat ve edebiyatın kurtarıcı gücü vurgulanıyor. Senaryosunu Ahmet Ümit’in yazdığı projenin yönetmenliğini ise Cengiz Özkarabekir üstleniyor. Filmde Nazım Hikmet’i Yetkin Dikinciler, Ahmet Ümit’i de genç oyuncu Serkan Altıntaş canlandıracak. Yaklaşık 150 kişiyi yan rollerde göreceğimiz yapımda Berna Laçin, İskender Bağcılar, Ayhan Bozkurt gibi usta ve genç isimler de rol alacak. Film, kasım ayında Türkiye’de vizyona girecek.