Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Plato Sanat’ta açılan, küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen’in üstlendiği sergide geçmişe ve bugünün politik hadiselerine ortak pencerelerden bakılıyor. Sergide Suriyeli ressam Khayyam Zedan, bulunduğu coğrafyadaki zorlu hayat şartları, kaos ve acıyı resmederken geleceğe dair umut ışığını da tuvallere yansıtıyor. Abdullatif Aljeemo ise eserlerinde “Dünyanın neresinde olursa olsun, her kim yaşama güçlüğü çekerse bu, bütün dünyanın endişesi olmalıdır” mesajı veriyor. Serginin küratörü Mehmet Lütfi Şen “İki Kültür Dört Renk” sergisinin bir milletlerarası sanat buluşması olarak çok kıymetli olduğunu söylüyor. Şen, serginin mekân, şehir, tabiat gibi insanı çevreleyen unsurların farklı yorumlamalarla seyredilmesine imkân hazırladığını belirtiyor.