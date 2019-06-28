Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KidZania, okulların kapanmasıyla tatil heyecanı yaşayan çocukları, yaz boyunca kesintisiz eğlenceye davet etti. Yapılan duyuruya göre ‘Yaz Arkadaşım’ konseptini hayata geçiren KidZania’da, ebeveynler, parka giriş yapmaları gerekmeden, 5-14 yaş arasındaki çocuklarını oyun abla ve abilerine teslim edebiliyor. Yaz dönemi boyunca bu gözetmenler ve Yaz Arkadaşları, sabah kahvaltı ile başlayan günde, öğle yemeği ve beş çayıyla bir gün geçirecek.

Çocuklar farklı meslekleri deneyimlerken aileleri ise çocuklarına eşlik eden gözetmenler sayesinde gönül rahatlığıyla kendilerine daha fazla zaman ayırabilecek.