MURAT ÖZTEKİN

Daha evvel “Once Upon A Time In Hollywood” ve “Star Trek” filmleriyle sinemaya veda edeceğini duyuran Tarantino, kararına açıklık getirdi. GQ Avustralya dergisine mülakat veren usta yönetmen “Bence iş teatral filmlere ulaşınca yolun sonuna geldim. Şimdi kendimi kitaplar, tiyatro oyunları yazarken hayal ediyorum. Yani üretken olmaya devam edeceğim. Ama filmlere verebileceğim her şeyi verdim” ifadelerini kullandı. Kendisiyle birlikte röportaj veren Brad Pitt ise “Bence blöf yapmıyor. Ölümcül derecede ciddi” diye konuştu. Tarantino’nun, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio ve Margot Robbie’yi başrolüne koyduğu son filmi “Once Upon A Time In Hollywood” (Bir zamanlar Hollywood’da) filmi önümüzdeki aylarda Türkiye’deki seyircilerle buluşacak.