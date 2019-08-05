Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Şair, hikâye ve roman yazarı Abasıyanık’ın adını taşıyan müze evi, bu yılın ilk yarısında 12 bin kişi ziyaret etti. Müze yetkilileri, mekânın 2013’te restore edildiğini, sonrasında ziyaretçi sayısının her yıl yaklaşık yüzde 40 arttığını söyledi. Müzede, Abasıyanık’ın hayatına şahitlik etmiş ve eserlerine konu olmuş eşyaları, belgeleri, fotoğrafları, notları, mektupları, kitapları ve kartpostalları ziyaretçileriyle buluşuyor. Abasıyanık’ın diploması, öğrenci kimliği, pasaportu, okul çantası, okul defteri, ajandası, kalemleri ve tespihi gibi birçok nesne sergileniyor. Arşiv niteliğindeki müzede sergilenen Abasıyanık’ın şahsi eşyaları kendisini tanımak isteyenlere yol gösteriyor.