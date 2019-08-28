Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Verni Art Salon Genel Sanat yönetmeni Melis Uludağ, daha önce böyle bir sergi yapılmadığına temas ederek “Azerbaycan’ın yedi bölgesinin halıları, Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki koleksiyonlardan Türkiye’ye kazandırılan halılar, Hereke halıları, Kayseri, Sivas ve İran Tebriz halıları ile Türkiye’nin bu çapta ilk sergisini gerçekleştiriyoruz. Dünyanın en meşhur yün ve el dokuması halıları kilim ve benzeri dokumaları bir araya getirilmesi için koleksiyoncularımız katkıda bulundu. Projelerimize kesintisiz olarak devam edeceğiz. Hedefimiz her ay yeni bir sergi” diye konuşuyor. “İlmeğin Ucundaki Söz” sergisi 22 Eylül’e kadar görülebilecek.