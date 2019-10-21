Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Vakfın Fatih’teki merkezinde yapılan sohbette usta yazar, sinemayla çocukluk döneminde Beyoğlu’ndaki Lale Sineması’nda seyrettiği bir Walt Disney filmiyle tanıştığını söyledi. Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Halit Refiğ’le, yazar Kemal Tahir’in evinde tanıştığını kaydeden İleri “Refiğ, Türk sinemasının senaryo yazabilen genç insanlara çok ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de yapabileceğim hayaliyle senaristliğe kalkıştım” dedi. Senaryo yazmayı usta sinemacı Lütfi Akad’dan öğrendiğini söyleyen İleri “Lütfi Bey, gerçekten olağanüstü bir insandı. Hiç onurumu kırmadan senaryo nedir, sahne planı nedir, bir diyalog nerede işlevsel olur, dilsel ve görsel anlatım nedir, bütün bunları öğretti. Vefat edinceye kadar çok aziz bir dostum ve büyüğüm oldu” ifadelerini kullandı.