Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Fuarda dün de “Arap Edebiyatı Nereye Gidiyor?” başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Fahri Aral’ın idare ettiği panelde, edebiyat eleştirmeni Mamdouh Farrag en-Naby, yazar Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin ile şair ve yazar Adnan Özer konuşma yaptı. Aral, Türkiye’de birçok ilde Arapça konuşulduğunu kaydederek “Türkiye’de dört milyon Arap var deniliyor. Belki ileride Suriye asıllı Türk yazar diyeceğiz. Bu bir gerçek ve bu manada Arap edebiyatını öğrenmek mecburiyetindeyiz. Özellikle Arap kültürünü de öğrenmemiz lazım. Arap edebiyatı çok derin bir edebiyattır, bunu bilmeliyiz” dedi.

IRÇILIK VAR!

Adnan Özer de insanların Arap edebiyatıyla sadece Batı merkezli aktiviteler haricinde alakalı olmadığına işaret ederek “Bunun sebebi oldukça utanç verici bir olaydır. Yani sıradan bir ırkçılıktır” şeklinde konuştu.