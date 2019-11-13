Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Eser, 8 Kasım’da Veliky Novgorod şehrinde yapılan 23. Dostoyevski Oyunları Festivali’nde seyirci ile buluştu. Rejisör Bozkurt Kuruç’un sahnelediği eserde Marmeladov rolünü calandıran Tuncer Yığcı, Rusların oyuna alakasının üst düzeyde olduğunu aktardı. Yığcı şunları söyledi: Bizlerle konuşmak için gelen televizyonlardan birinin muhabirinin Dostoyevski’yi kendilerinden sayan ‘Neden Dostoyevski?’ sorusunu, ‘Neden olmasın? Dostoyevski sadece sizin değil bizim de yerli yazarlarımızdan biridir’ diyerek cevapladım. Bir Rus yazarının oyununu Türklerin nasıl yorumladığını merak eden Rusların oyuna ilgisi üst düzeydeydi. Oyun bittiğinde bütün salon ayaktaydı ve bravo sesleri eşliğinde oyunumuzu alkışlıyorlardı. Duygulanmamak mümkün değil. Turnemizi duyan meslektaşlarımızın yarı şaka yarı ciddi ‘Tereciye tere mi satmaya gidiyorsunuz?’ sorusunun cevabı etkileyici bir biçimde karşımızdaydı.