Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Biletleri günler öncesinden tükenen festival, Barbaros Büyükakkan ve Şef Oğuzhan Kavruk yönetimindeki Symphonic Project konseri ile başladı. Barbaros Büyükakkan, güçlü sesi ve beş dilde söylediği dünya müzikalleri, caz standartları ve klasikleşmiş Türkçe şarkılardan oluşan bir geniş repertuvarı sanatseverlerle buluşturdu. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen faaliyetlerde 30 Kasım’a kadar dünyaca tanınmış yerli ve yabancı birçok sanatçı sahne alacak. 20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, yarın Selim Bölükbaşı ve Symphonic Project konseri ile devam edecek.