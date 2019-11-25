Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Van’da hayata gözlerini açan Haydar Ekinek, çocukluğunda duvarlara resim çizdiği malzemeleri tekniğe dönüştürmüş bir ressam... Onun en çok dikkat çeken özelliği ise resimlerini çivi ile yapması… Çivilerle boyaları kazıyarak çok detaylı eserler ortaya çıkaran Ekinek “Doğu’nun Picasso’su” olarak da anılıyor. Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında açtığı sergilerle sanatseverle buluşan ressam Ekinek, sorularımızı cevapladı.

TEKNİK ÇOCUKLUKTA SAKLI

Haydar Ekinek, çivi kullanarak yaptığı resim tekniğinin çocukluğuna dayandığını söylüyor. Van’da 10 çocuklu bir ailede büyüdüğünü kaydeden sanatçı “Bizim oralarda ekmek yaptığımız tandır evleri olurdu. Ateşten kararan tandır evlerinin duvarlarına çiviyle çizim yaparak başladım resme… İmkânsızlıktan defter kalem bulamadığımız için çamur ve çiviyle bir şeyler yapardım. Benim çiviyle resim yapmam farklı bir şey bulma çabası değildi yani. Küçükken kullandığım çivi yıllar sonra benim için farklı bir teknik oldu. Çiviyi profesyonel sanatın bir parçası hâline getirdim” diye konuşuyor.

Yetişkin olduğunda sanatçı olmak için Van’dan İstanbul’a geldiğini söyleyen Ekinek “Herkes türkücü olmak için İstanbul’a gelirken ben ressam olma hayalleriyle şehre geldim. Önce inşaatlarda çalışmak mecburiyetinde kaldım, sonra Tahtakale’de tabelacılık yapmaya başladım ve nihayetinde ressamlığa yol buldum. İlk şövalemi Mercan Yokuşu’nda aldım” ifadelerini kullanıyor.

HER SEFERİNDE ÜÇ DEFA RESİM YAPIYORUM

Dünyada kendisi gibi çivi kullanarak sanat yapan başka ressam olmadığını ifade eden Ekinek, kullandığı tekniği şöyle anlatıyor: Çiviyle boyayı hazırlayıp tuvale taşıdıktan sonra kazıyarak resimler meydana getiriyorum. Bir nevi çiviyi fırça olarak kullanıyorum. İnce bir çalışma oluyor, eserlerim ortaya çıkarmak için daha uzun müddet çalışmam gerekiyor. Sanatçıların yaptığı resimler benim için altyapı mahiyetinde. Ben her seferinde üç defa resim yapıyorum. Çiviyle çalışmak zor ancak bu meşakkat beni mutlu ediyor.

Ressamlığın fırçaya mahkûm olmadığını söyleyen Ekinek “Sanat dünyası sadece fırçaya mahkûm değil. Kazma kürekle de ayakla da sanat yapılabilir. Sanatın bir sınırı yoktur, kişinin kendine göre etrafındakileri yorumlamasıdır sanat... Türkiye’de sanatta ilerleyemememizin en büyük sebebi, eğitimcilerin çocukları sınırlandırmasıdır. ‘Bizim gibi resim yapın’ demek kötüdür” şeklinde konuşuyor.

Ressam Haydar Ekinek’in “Mercan Yokuşu’nda Kırmızı Çorap” adlı sergisi, İstanbul’da Tan Evi Kültür Avlusu Avluartspace’de sanatseverlerle buluşuyor.